A crise argentina tira meio ponto do PIB brasileiro neste ano

No mês de agosto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, questionou durante um evento em São Paulo “desde quando o Brasil precisou da Argentina para crescer”. Agora, um estudo do Ibre/FGV (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas) mostra o efeito da forte recessão do país vizinho sobre o crescimento brasileiro, que é expressivo. Em 2018, a crise argentina tirou 0,2 ponto percentual do PIB e, neste ano, deve ter impacto negativo de pelo menos 0,5 ponto. As informações são do jornal Valor.

Para efeito de comparação, a economia brasileira cresce ao redor de 1% desde o fim da recessão, que durou do segundo trimestre de 2014 ao quarto trimestre de 2016.

No estudo, as economistas Luana Miranda e Mayara Santiago calculam o reflexo da forte queda das exportações para o vizinho sobre o valor adicionado da indústria de transformação e dos segmentos de transportes e comércio, que são em parte influenciados pela atividade manufatureira. Produtos industriais respondem por cerca de 90% das vendas do Brasil para a Argentina. O trabalho será apresentado na tarde desta segunda-feira, em seminário de análise conjuntural promovido pelo Ibre/FGV, no Rio.

Em quantidade, segundo levantamento inédito feito pelas economistas, as vendas totais do Brasil para a Argentina caem desde o segundo trimestre do ano passado, com os piores momentos entre o quarto trimestre de 2018 (-44%) e o primeiro deste ano (-45%).

Ainda assim, a Argentina é o quarto maior mercado para os produtos brasileiros, depois de China, UE (União Europeia) e EUA. Os automóveis são parte importante dessa pauta de exportação, mas não só. O mercado argentino é relevante também para os bens intermediários.

O levantamento mostra que, do total exportado para a Argentina, 57,4% se encaixam nessa categoria, que compreende os insumos para compor a cadeia produtiva da indústria local. “Dentro dos intermediários, chama atenção que 16% das peças para equipamentos de transporte vendidos pelo Brasil vão para o vizinho”, ressalta Luana. E, apesar da queda, 58% dos automóveis exportados pelo Brasil de janeiro a agosto deste ano foram para lá.

Num exercício contrafactual, sem os efeitos da crise do vizinho o valor adicionado da indústria de transformação brasileira teria crescido 2,2% em 2018, ante o resultado oficial de 1,3%. Para 2019, a projeção é de que o PIB da indústria cresceria 2,1%, ante o 0,2% estimado pelo Ibre. Para calcular o impacto no terceiro e quarto trimestres deste ano, as economistas projetaram a quantidade a ser exportada para a Argentina com base no cenário elaborado pelo FMI (Fundo Monetário Internacional) para a demanda interna do país. O cálculo supõe uma desaceleração gradual da queda das exportações brasileiras para o país até chegar a uma queda de 8% em dezembro.

Num mesmo exercício contrafactual feito pelas economistas, livre do efeito Argentina, o valor adicionado do comércio teria crescido 2,7% em 2018, ante os 2,3% apurados pelo IBGE. O dos transportes teria se expandido 2,5%, ante 2,2%, e os impostos teriam aumentado 1,8%, ante 1,4%. Nas projeções para 2019, o valor adicionado do comércio cresceria 2,9, ante a previsão de 1,9%. Os transportes aumentariam 1,8%, ante previsão de 1%, e os impostos subiriam 2,3%, ante 1,3%.

A conclusão é que a crise econômica argentina tirou 0,2 ponto do PIB de 2018, que cresceu 1,1%. Para 2019, o Ibre-FGV estima PIB de 1,1%, projeção acima da mediana do mercado, de 0,87%. Assim, o resultado, sem a crise do vizinho, poderia chegar a 1,6%.

Deixe seu comentário: