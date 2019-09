A doença e o remédio

Paulo Hartung, atualmente sem partido e ex-governador do Espírito Santo por três vezes, fez um diagnóstico sobre a realidade do país, esta semana, que a maioria não tem coragem de assumir:

“Passou da hora de o Estado brasileiro deixar de ser a única solução para tudo. Não somente porque os governos não queiram mais esse perfil, mas porque chegaram ao fim os recursos para tal. Não há dinheiro para que a viúva siga sendo a mãe generosa de todos. União, Estados e municípios estão quebrados e sem de onde tirar um centavo a mais.

Adiante, acrescentou: “Não podemos mais olhar os absurdos das mordomias e do desperdício do dinheiro público, fingindo que não existem, porque não temos mais de onde tirar. Isso tem que acabar.”

Finalizou: “Se não desamarrarmos essa corrente que o Estado brasileiro tem nos pés e não crescermos, vai faltar dinheiro para custear o mais elementar. Se as mudanças não ocorrerem, seremos um arremedo de nação, irrecuperável, muito pior ainda do que já estamos.”

Para empurrar a roda da Economia

A criação da Zona Franca Calçadista começa a avançar, abrangendo 15 municípios na região do Vale dos Sinos. Projeto do deputado federal Maurício Dziedricki foi aprovado esta semana pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara. Prevê livre comércio de exportação e importação, com incentivos fiscais especiais para favorecer as atividades da indústria calçadista. Passará por mais duas comissões antes de chegar ao plenário.

Jogo virou

Uma brecha na lei sobre delação premiada ganhou impulso pelas redes sociais e reforço para discussão processual no Supremo Tribunal Federal. A defesa é sempre a última a falar no processo, o que não ocorreu. Como os réus se tornaram colaboradores, deveriam ter a oportunidade.

Era uma tese criativa, que parecia sem consistência. A decisão de ontem no STF vai balançar tudo.

Ninguém segura

A Dívida Pública Federal ultrapassou a barreira dos 4 trilhões de reais pela primeira vez na história.

Significa que, infelizmente, começou a contagem para chegar aos 5 trilhões.

Parece que desconhecem

Da redução da dívida pública depende a liberação de recursos para investimentos e em infraestrutura. Quer dizer, geração de empregos, mais educação, saúde e segurança pública.

Previsões não funcionaram

Documentos de 1996, que antecederam a assinatura da renegociação da dívida do Rio Grande do Sul, incluíam algumas considerações do Ministério da Fazenda.

Uma delas: “Espera-se que o governo do Estado amadureça o suficiente para não repetir o que foi feito até aqui. Isto é, gastos exagerados”. Não seguiu.

Outra: “Deverá haver continuidade do plano de estabilidade para permitir que os juros caiam. É o que impedirá que o serviço da dívida se torne insuportável”. Meta não alcançada e o Estado paga alto por isso.

Recusa

Assessores do Palácio do Planalto avaliaram a possibilidade de os próximos discursos do presidente Jair Bolsonaro, em eventos no exterior, construir pontes, como foi sugerido por políticos. Concluíram que é inútil. Países com governos de esquerda vão sempre dinamitá-las.

Heróis

Foi comovente a homenagem na Arena do Grêmio, ontem à noite, aos combatentes da Força Expedicionária Brasileira. Merecem outros reconhecimentos em eventos públicos para que os exemplos de bravura, na luta contra o nazi-fascismo, não sejam esquecidos.

Deu no site

“A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou proposta que obriga o governo a indicar, por meio de placas, se as praias brasileiras estão aptas para o banho.”

É a tendência de querer substituir o que é tarefa das Prefeituras, como se nada mais tivesse a tratar.

Diferença é grande

Começam as conversas sobre alianças para eleições do próximo ano. A primeira dificuldade é a confusão que lideranças partidárias fazem entre pragmática e programática.

