França bate recorde: 89 milhões de turistas em um ano

A França recebeu mais de 89 milhões de turistas estrangeiros em 2018, um novo recorde para o país. O número foi alcançado apesar do impacto negativo causado pelas recorrentes manifestações dos “coletes amarelos”. Os protestos, que começaram contra a alta do combustível, causaram uma queda nas chegadas internacionais em dezembro.

“A França se manteve como o primeiro destino mundial”, disse o premiê, Édouard Philippe.

Em 2018, o país europeu, que atrai turistas de todo o mundo por seus monumentos, cultura e gastronomia, recebeu 89,4 milhões de visitantes estrangeiros, aumento de 3% em relação ao ano anterior. O país planeja chegar a 100 milhões de visitantes até o final de 2020.

Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas, a cifra de 2018 poderia ter sido maior sem as greves nos transportes e principalmente as manifestações semanais dos coletes amarelos, que protestam há seis meses contra a política fiscal e social do governo francês.

As imagens dos protestos deram a volta ao mundo, fazendo com que muitos turistas estrangeiros cancelassem suas viagens.

O Brasil recebeu 6,6 milhões de visitantes estrangeiros no ano passado, menos do que o museu do Louvre, com 7,6 milhões de turistas de outros países.