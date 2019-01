O sertanista Sidney Possuelo afirmou em entrevista à Folha que a Funai (Fundação Nacional do Índio) “morreu, foi extinta” pelo governo de Jair Bolsonaro quando o presidente decidiu destinar para o Ministério da Agricultura a tarefa de demarcação de terras indígenas. Ele é considerado um dos principais nomes do indigenismo no País.

