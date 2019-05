A gaúcha Heloísa Wolf publicou fotos da lua de mel com Eduardo Bolsonaro

A psicóloga gaúcha Heloísa Wolf compartilhou cliques da lua de mel com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, nas Ilhas Maldivas, na Ásia. Eles se casaram no último sábado (25).

Em uma das fotos, publicada em preto e branco, o filho do presidente Jair Bolsonaro aparece deitado na cama, com destaque para a aliança do casamento.

“Salty honey moon” (lua de mel salgada, em tradução livre), escreveu a psicóloga na legenda de uma foto sua diante do mar azul das ilhas da Ásia.

O casório para 150 convidados, em uma casa de festas em Santa Teresa, com direito a vista do por do sol na Baía de Guanabara, orquestra e DJ pesou no bolso do deputado federal. Pelo menos, foi o que o noivo revelou em entrevista a Luciana Gimenez no “Luciana by night”.

“Estou endividado até… Se eu falar o pessoal não acredita, mas peguei até um empréstimo para ir passar a lua de mel nas Ilhas Maldivas”, conta Eduardo.

Na entrevista, o deputado, que foi eleito por São Paulo, falou dos planos de aumentar a família.

“Se depender de mim, gostaria de ter uma família numerosa. Três seria bacana. Nós, cristãos, temos que povoar o planeta Terra.”

Críticas

Após a celebração, fotos do matrimônio estão sendo compartilhadas na internet — inclusive um clique feito pela noiva para um ensaio fotográfico. O clique foi publicado pelo fotógrafo Davi Nascimento.

Nos cliques, Heloísa aparece usando o vestido de noiva e também uma lingerie branca, em um registro sensual. A foto faz parte do making of do casamento da psicóloga com Eduardo. Após a repercussão da imagem, Heloísa foi aos comentários do Instagram rebater a polêmica: “Quantas feministas e machistas opressores comentando, hein? Ainda bem que eu não casei com um desses”, disse.

“Amei, magnífico trabalho! Na expectativa de todas as fotos! Tu é o cara!”, elogiou Heloísa. O comentário da psicóloga recebeu mais de 600 curtidas.

Casamento

Márcia Santiago, cerimonialista responsável pelo casório dos pombinhos e amiga de Michelle Bolsonaro, explicou que Heloísa e Eduardo fizeram questão de um evento para familiares e amigos que, de fato, fizeram parte da história do casal. Todos que prestigiaram a festa começaram a chegar ao local às 16h — a solenidade estava marcada para começar às 17h.

Cada detalhe, desde o tom dos ternos do noivo e padrinhos até os arranjos de flores, foi pensado minuciosamente atendendo ao horário do evento.

Os irmãos, o senador Flávio (PSL-RJ) e o vereador Carlos (PSC), além da primeira-dama, integraram o time dos padrinhos e madrinhas. O presidente entrou com a mãe da noiva e, durante a cerimônia, sentou-se ao lado da mãe de Eduardo, Rogéria Nantes (de vermelho).

