Magazine A irmã de Neymar terminou o namoro com Gabigol após uma suposta traição

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2020

Influenciadora disse que não está mais com o jogador há um mês: "Tenho carinho" Foto: Reprodução/Instagram Influenciadora disse que não está mais com ele há um mês.(Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Irmã de Neymar, a influenciadora digital Rafaella Santos, de 23 anos, confirmou na tarde desta quinta-feira (16) que não está mais namorando o craque do Flamengo Gabriel Barbosa, o Gabigol.

A confirmação foi feita por ela nas redes sociais depois de muitos comentários de seguidores solicitando um posicionamento dela. Tanto ela como o jogador excluíram as fotos nas quais apareciam juntos.

“Já faz um mês que não estou mais com o Gabriel, então parem de me associar a ele, parem de me marcar nas coisas que tem ele porque eu não tenho nada a ver”, começou ela em uma série de vídeos. Nesta quinta-feira (16), o colunista Leo Dias expôs uma conversa de Gabigol com Mariana Braguês, ex-namorada de Douglas Sampaio, que mostra algumas tentativas dos dois de marcarem um encontro, que acabou não acontecendo. Na época, ele estaria namorando Rafaella.

Depois disso, Rafaella fez questão de pontuar que, apesar de tudo o que é falado sobre o fim do romance, ambos continuam mantendo um respeito um pelo outro. “Independente disso, acima de tudo isso, meu carinho e respeito por ele continua. Espero que ele seja feliz como eu tenho certeza que ele deseja isso por mim. É uma situação chata e delicada, mas que precisava vir aqui explicar para vocês”, completou.

Gabigol, desde o final do ano passado, trocava conversas suspeitas com uma modelo pelas redes sociais.

A interação teria acontecido entre setembro e novembro do ano passado e mostra algumas tentativas dos dois de marcarem um encontro, que acabou não acontecendo. Sobre o vazamento dos prints, a modelo afirma que foi hackeada.

Na conversa, Mariana chama o jogador de “doido” por conversar com ela mesmo comprometido e ele se refere à interação como “nosso segredo”. Há uma tentativa de encontro, mas nem o jogador nem a modelo conseguem achar um dia livre na agenda.

As primeiras notícias sobre o suposto término do casal surgiram no início do ano junto com boatos sobre uma briga que teriam tido durante o Réveillon.

O casal viveu um romance com muitas idas e vindas desde 2017 e terminou pela última vez em setembro de 2019, reatando novamente algumas semanas mais tarde.

Flamengo

A diretoria do Flamengo e representantes do atacante Gabigol conseguiram chegar a um acordo sobre os salários do atacante na proposta de contrato até o fim de 2024.

Agora, o clube negocia com a Inter de Milão para concretizar a compra. A pedida dos italianos deve aumentar de 16 para 20 milhões de euros, e o Flamengo parcelará o valor.

O total chegaria a mais de R$ 90 milhões por 80% dos direitos econômicos.

O Flamengo também caminha para sacramentar a renovação de Bruno Henrique até 2023, com salário em outro patamar.

Voltar Todas de Magazine

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário