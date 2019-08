A Justiça da Polônia proibiu uma associação de simpatizantes de Hitler

Um tribunal da Polônia ordenou nesta quarta-feira (7) a dissolução de uma associação, cujos membros celebraram, em maio de 2017, o 128º aniversário do nascimento de Adolf Hitler, sem saber que foram filmados por uma equipe de televisão.

O tribunal de Gliwice, na Silésia, considerou que os membros do movimento “Pride and Modernity” (DiN) não podem ignorar o significado daquele encontro, realizado em uma floresta, perto da cidade de Wodzislaw Slaski, sede da associação.

“A natureza desse fato não causa dúvida”, disse o juiz Bozena Klimaszewska, citado pela agência de notícias PAP.

A divulgação da reportagem de uma equipe de televisão privada da TVN24, mostrando homens em uniformes que faziam a saudação nazista em meio a grandes bandeiras vermelhas com suásticas penduradas nas árvores e uma espécie de altar com um retrato de Hitler, chocou a Polônia em janeiro de 2018.

Segunda Guerra Mundial

A Segunda Guerra Mundial estendeu-se de 1939 até 1945, resultando na morte de 60 milhões a 70 milhões de pessoas, embora existam estatísticas que sugiram que a guerra provocou mais que 70 milhões de mortos. O conflito teve como estopim a invasão da Polônia pelos alemães em 1º de setembro de 1939.

A guerra iniciou-se na Europa, mas espalhou-se pela África, Ásia e Oceania e contou com o envolvimento de nações de todos os continentes, inclusive o Brasil. Pode ser organizada em três fases distintas: a fase da supremacia alemã, a fase em que as forças estavam equilibradas e a fase que marcou a derrota do Eixo.

Os grupos que se enfrentaram na guerra foram os Aliados (Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos) e o Eixo (Alemanha, Itália e Japão). Esse conflito ficou marcado por uma série de acontecimentos impactantes, tais como o Massacre de Katyn, o Holocausto, o Massacre de Babi Yar e o lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki.

A Segunda Guerra teve fim oficialmente em 2 de setembro de 1945, quando os japoneses assinaram um documento que reconhecia sua rendição incondicional aos americanos (os nazistas renderam-se aos Aliados em maio de 1945).

Adolf Hitler

Os nazistas ocuparam o poder da Alemanha em 1933, e Adolf Hitler, o líder do partido nazista, iniciou uma campanha de recuperação da Alemanha, de doutrinação da população e de perseguição às minorias. A Alemanha, ao recuperar a sua economia, partiu para o rearmamento – um desafio claro às determinações do Tratado de Versalhes. Franceses e ingleses nada fizeram, pois temiam que um desafio aos alemães poderia levar a Europa a uma nova guerra, experiência essa que queriam evitar ao máximo.

