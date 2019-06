A Mega-Sena, que está acumulada pela 6ª vez consecutiva, sorteia neste sábado (15) o prêmio de R$ 115 milhões. O primeiro foi o do concurso 2.150, realizado em 11 de maio, que pagou R$ 289,4 milhões a um ganhador individual. Naquela ocasião, as dezenas sorteadas foram as seguintes: 23, 24, 26, 38, 42 e 49. As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas. O bilhete mínimo custa R$ 3,50.

