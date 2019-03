Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.137 da Mega-Sena, cujo sorteio foi realizado na noite de quarta-feira (27), e o prêmio acumulou em R$ 10 milhões para este sábado (30). As dezenas contempladas foram 01, 02, 11, 12, 34 e 49. A Quina teve 45 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 36.544,41. Outras 4.488 apostas acertaram a quadra; cada uma receberá R$ 523,45.