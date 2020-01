Esporte “A minha renovação não aconteceu por ser amigo do Coudet”, destaca D’Alessandro

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2020

Meia que completa 12 anos de clube falou sobre a intensidade atual dos treinos Foto: Rádio Grenal Foto: Rádio Grenal

D’Alessandro está completando 12 anos de clube e se preparando para mais uma temporada como jogador do Internacional. O meia argentino falou sobre a sua renovação, destacou a possibilidade de retorno de Aránguiz, a intensidade de Eduardo Coudet e a expectativa por melhores posições em 2020.

O meia D’Alessandro renovou o seu contrato com o Internacional por mais uma temporada e desta vez com novidades na comissão técnica do Colorado. Amigo de Eduardo Coudet, D’Alessandro fez questão de destacar que a sua renovação não aconteceu por amizade com o treinador e sim pela fome de continuar jogando bola.

🗣️ D'Alessandro, meia do 🇦🇹#Inter, sobre sua permanência no clube: "A minha renovação não aconteceu por ser amigo do Coudet. Tem gente que fala que renovei pra ser tradutor dele. Mas renovei pelo meu trabalho, pelo que a direção entende que posso contribuir dentro do campo." — rádio grenal (@rdgrenal) January 17, 2020

Líder e ídolo da torcida, D’Alessandro falou sobre a possibilidade de retorno de Charles Aránguez. Segundo o Argentino, o retorno do Chileno seria muito bom, tendo em vista a sua qualidade e suas características que são raras no futebol atual.

🗣️ D'Alessandro, meia do 🇦🇹#Inter, sobre o volante Aranguiz: "Um jogador fora do padrão, fora do normal. Teve uma passagem muito boa aqui. Ele pode jogar em diversas funções. São poucos da qualidade dele, da maneira que ele joga. É até parecido com o Edenilson." — rádio grenal (@rdgrenal) January 17, 2020

Além disso, D’Alessandro destacou as mudanças que poderão ser vistas com a chegada de Coudet e as expectativas com melhor desempenho do time em 2020.

Voltar Todas de Esporte

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário