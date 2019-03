Nasa confirma primeira caminhada espacial feita só com mulheres

A Nasa, agência espacial dos Estados Unidos, confirmou nesta semana que as astronautas Anne McClain, de 39 anos, e Christina Koch, de 40 anos, protagonizarão na próxima sexta-feira, dia 29, a primeira caminhada espacial feita exclusivamente por mulheres, e destacou que este marco pode “inspirar” novas gerações.

Mary Lawrence, diretora principal de voo desta caminhada, explicou em uma conferência no Johnson Space Center de Houston (Texas) que, se tudo funcionar como o planejado, “Anne e Christina terão a oportunidade de estar na primeira expedição sem homens”.

A ação das astronautas faz parte da Expedição 59 que, além da caminhada das mulheres, inclui outros dois percursos espaciais que serão feitos nos dias 22 de março e 8 de abril.

“Será um momento de orgulho para a agência espacial dos Estados Unidos”, assegurou Lawrence, que estará esse dia em terra junto com Jackie Kagey, que atuará como controladora de voo da caminhada.

McClain, que é comandante do exército dos Estados Unidos e foi piloto de helicóptero, está desde dezembro do ano passado na Estação Espacial Internacional (EEI), onde pesquisadores de diversas nações colaboram lado a lado.

Já Koch, graduada de Engenharia Elétrica e que trabalhou em expedições ao Polo Sul e ao Ártico, fez no último dia 14 de março seu primeiro voo espacial.

Ambas, que fazem parte de uma promoção de astronautas de 2013, integrada em 50% por mulheres, terão como tarefa a substituição de um jogo de baterias.

“Certamente, isto pode inspirar novas gerações de exploradores espaciais”, ressaltou a diretora Lawrence.

Nesta sexta-feira (22), sete dias antes do percurso que as duas astronautas esperam fazer, McClain e seu companheiro Nick Hague foram encarregados de substituir as baterias de níquel-hidrogênio por novas de íones de lítio para o canal de energia em um dos painéis solares da EEI.

Um terceiro percurso, no qual participarão Hague e David Saint-Jacques, integrante da Agência Espacial Canadense, está programado para o dia 8 de abril e terá como objetivo as instalações de cabos na estação.

