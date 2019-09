A NASA pode receber 22,75 bilhões de dólares em orçamento para projetos espaciais de 2020

Um subcomitê do Senado dos Estados Unidos aprovou recentemente um orçamento que forneceria US$ 22,75 bilhões para a NASA no ano fiscal de 2020. Isso é uma boa parcela do que a agência buscava em financiamento adicional para o programa Artemis — mas não tudo. Agora cabe ao comitê completo do Senado responsável por aprovar os gastos aceitar a proposta nesta quinta-feira (26). As informações são do portal Canaltech.

O valor de US$ 22,75 bilhões está US$ 1,25 bilhão acima do que a NASA recebeu no ano fiscal de 2019, e dos US$ 435 milhões acima do que a Câmara propôs em suas contas de gastos de 2020, aprovadas em junho. A versão final do orçamento do Senado será reconciliada com esta versão da Câmara em uma futura conferência.

De acordo com o senador Jerry Moran, esse valor “fornece aumento de recursos para missões científicas, aeronáutica, restaurando programas críticos de educação em STEM e avançando na exploração humana do espaço”. A proposta, no entanto, não adotou completamente a emenda de US$ 1,6 bilhão no orçamento apresentada pelo governo em maio. Embora a NASA busque US$ 1 bilhão para pousos de humanos na Lua, a conta fornece US$ 744 milhões para esse objetivo, o que poderia afetar o número e o tamanho das premiações que a NASA oferecerá em uma competição em andamento.

A senadora Jeanne Shaheen, membro do subcomitê, observou que o orçamento proposto “permite um eventual retorno de humanos à Lua”, mas não mencionou o ano de 2024, que é a data em que a NASA planeja enviar astronautas à superfície lunar através do programa Artemis.

Além disso, a proposta aprovada prevê US$ 6,9 bilhões para programas científicos da NASA, e substitui as propostas de cancelar várias missões importantes da agência espacial, tais como o Telescópio de Pesquisa por Infravermelho de Campo Largo (WIFRST) e as naves espaciais Plankton, Aerossol e Cloud and Ocean Ecosystem (PACE). O orçamento também inclui um financiamento não especificado para começar a planejar as missões que trarão à Terra as amostras coletadas em Marte, em 2026. Por fim, o projeto também rejeita propostas para encerrar os programas educacionais da NASA, fornecendo US$ 112 milhões para eles.

Missão Artemis

Na mitologia grega, o deus Apolo é irmão gêmeo de Artemis — e a missão de 2024, que levará a primeira mulher ao satélite natural da Terra, foi nomeada em homenagem a esta deusa que, justamente, representa a Lua.

“Eu tenho uma filha de 11 anos e quero que ela seja capaz de se ver no mesmo papel que as próximas mulheres que vão à Lua”, declarou Jim Bridenstine, administrador da NASA, ao anunciar, em maio passado, o nome da missão lunar e seu orçamento.

Deixe seu comentário: