A Nasa revelou planos para uma plataforma na Lua como porta de entrada para astronautas

A Nasa (agência espacial norte-americana) realizou uma conferência para divulgar seus planos a fim de criar uma plataforma lunar até 2024, com o nome de “Gateway”. A agência pretende transportar humanos até a Lua nos próximos cinco anos.

Em uma transmissão ao vivo realizada, a entidade afirmou ter escolhido a empresa de tecnologia espacial Maxar Technologies como primeira empreiteira para o projeto. O anúncio foi feito pelo administrador da Nasa, Jim Bridenstine.

Após o anúncio da Nasa, as ações da Maxar dispararam mais de 20%. A empresa tem sede em Westminster, Colorado, e era chamada de SSL anteriormente.

De acordo com a agência espacial norte-americana, a companhia ficará responsável pelo desenvolvimento de componentes de potência, propulsão e comunicações para o módulo de comando e serviço lunar móvel.

De acordo com detalhes vazados nos últimos dias, o plano da Nasa para pousar na Lua exigirá um total de 37 lançamentos. Agora, segundo as informações oficiais, a Artemis 1 será a missão inicial e está planejada para 2020.

Em 2022, a Artemis 2 levará uma tripulação para orbitar o satélite natural da Terra. Por último, a Artemis 3 colocará os astronautas na Lua, em 2024. A previsão é que esta última etapa tenha a primeira mulher a ir pisar em solo lunar.

A construção da “Gateway” está prevista para cinco lançamentos, com o transporte de blocos de construção da miniestação. A tendência é que esse processo aconteça entre 2022 e 2024.

O governo Trump tem como uma de suas prioridades – além de banir as empresas chinesas do país – promover o retorno do homem à Lua. A experiência serviria como uma base para futura jornada até Marte no futuro.

Neste último caso, já há uma missão preparada para explorar o território, chamada de Mars 2020. Para a plataforma “Gateway”, a agência ainda se uniu a outras organizações privadas do setor, como a SpaceX – de Elon Musk – e a Blue Origin – de Jeff Bezos.

Mulheres

A Nasa pretende enviar uma mulher pela primeira vez à Lua em 2024, dentro do projeto Artemis, que também representará o retorno das missões tripuladas ao satélite da Terra.

O administrador da corporação, Jim Bridenstine, declarou em um ato com funcionários, transmitido pela internet, que gostaria que sua filha, de 11 anos, se veja refletida nos astronautas – uma mulher e um homem – que vão viajar para a Lua em 2024 e lembrou que, na década de 1960, as jovens não tinham esse tipo de modelos de referência.

Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no Twitter a retomada dos voos a Lua e Marte.

“Sob minha administração, estamos restaurando a grandeza da Nasa e vamos retornar à Lua, depois a Marte. Estou atualizando meu orçamento para incluir 1,6 bilhão de dólares adicionais para que retornemos ao espaço”, escreveu Trump.

Bridenstine destacou “o grande voto de confiança” que o governo Trump depositou na Nasa com a concessão desses recursos adicionais. De acordo com ele, a viagem de 2024 será só o começo, já que o objetivo é ter uma presença contínua na Lua e mandar uma missão a cada ano.

Em março, o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, ratificou o compromisso do governo Trump de retornar à Lua nos próximos cinco anos e prometeu que a primeira mulher e o próximo homem a pisarem no solo do satélite serão americanos.

O próximo mês de julho, aliás, será marcado pelo 50º aniversário da chegada do homem à Lua por meio da missão Apolo 11.

