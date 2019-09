A nova versão do sistema do iPhone, o iOS 13, será lançada em uma semana

A Apple anunciou na última terça-feira (10), que a próxima geração do sistema operacional dos iPhones, o iOS 13, estará disponível para atualização gratuita a partir de 19 de setembro, um dia antes da venda dos novos aparelhos nos Estados Unidos e em outros países. As informações são do site especializado The Verge.

O iOS 13 foi anunciado em junho deste ano e traz, entre diversas novidades, o tão aguardado modo escuro, novos recursos de edição de fotos, redesign do aplicativo Lembretes e a possibilidade de rastrear aparelhos perdidos (mesmo estando sem conexão de internet).

O novo sistema poderá ser instalado a partir do iPhone 6s em diante, incluindo o iPhone SE e o iPod de sétima geração. A Apple garante que a atualização tornará os gadgets mais rápidos e mais eficientes que o iOS 12, lançado em 2018. Dessa maneira, estão aposentados pela ausência de atualizações o iPhone 6 e o iPhone 5s, que no ano passado receberam o iOS 12.

Os modelos de iPhone anunciados na terça (iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max) já virão com o iOS 13 instalado.

A companhia também anunciou que o iOS 13.1 estará disponível para instalação em 30 de setembro.

Não foi anunciado se o iPadOS, sistema dedicado aos novos modelos de iPads, será lançado no dia 19 de setembro. O watchOS 5, para o Apple Watch, e o macOS Catalina, para Mac, tampouco receberam data de lançamento.

Apple TV+

A Apple anunciou em evento nesta terça-feira, 10, novas informações sobre seu serviço de streaming Apple TV+: o rival da Netflix chega ao Brasil em 1º de novembro, por R$ 10, em uma assinatura para a toda família (até seis pessoas). Na mesma data, a plataforma será lançada em mais de 100 países por US$ 5. A empresa anunciou também que quem comprar um iPhone, iPad, Mac ou Apple TV, tem um ano de assinatura gratuita do Apple TV+.

Três séries já tinham sido anunciadas para o Apple TV+: Dickinson, com Hailee Steinfeld sobre a escritora Emily Dickinson, For All Mankind, que contará uma história sobre a corrida espacial, e The Morning Show, que terá o trio Reese Witherspoon, Steve Carrell e Jennifer Aniston. Na terça, a Apple também anunciou uma série pós apocalíptica, chamada See, estrelada por Jason Momoa, o astro de Aquaman e Game of Thrones.

O Apple TV+ vem para brigar pelo mercado de serviços de streaming. A Disney também está na disputa: seu novo serviço de streaming, o Disney+, custará US$ 7 mensais ou US$ 70 por ano. A plataforma terá séries e filmes exclusivos de algumas das franquias de entretenimento mais populares do mundo, em uma tentativa de desafiar o domínio digital da Netflix.

