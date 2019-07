A Polícia Federal no Rio informou nesta sexta-feira (26) que não houve nenhum pedido por parte do casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank para que que escolte os atores durante o desembarque deles no aeroporto do Galeão, no Rio com o filho que eles acabam de adotar. A PF afirma que não existe nenhum esquema especial para evitar que o filho Bless, de 4 anos, adotado na África, fosse fotografado.

Deixe seu comentário: