A polícia gaúcha prendeu um homicida procurado pela Interpol no Vale do Sinos

Agentes da Delegacia de Capturas do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) prenderam, no início da manhã desta -feira (04), um homicida foragido em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. O homem, de 39 anos, foi capturado no bairro Boa Saúde, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. Ele constava na lista de difusão vermelha de procurados pela Interpol (a polícia internacional).

O bandido é acusado de assassinar um homem no município gaúcho. Em 2012, foi expedido o mandado de prisão preventiva pelo crime. Logo que saiu a ordem de prisão, ele teria fugido do Brasil para evitar a aplicação da lei penal pátria. Por essa razão, foi incluído no rol de procurados pela Interpol.

Os policiais civis estavam no seu encalço desde o início deste ano, pois levantaram a informação de que o assassino poderia estar voltando para o País. Seis anos após o início das buscas por ele, finalmente os agentes localizaram o seu esconderijo. Há algumas semanas atrás, os policiais já tinham tentado prender o homem em outro local, mas ele conseguiu escapar.

Depois daquela ação, o bandido estava se preparando para fugir do Brasil novamente, tanto que abandonou a residência onde estava anteriormente e alugou outra, somente por um mês, com pagamento adiantado, tempo no qual estava levantando dinheiro para fugir novamente do País. Os policiais descobriram o novo endereço e cercaram a casa. No momento em que os agentes ingressaram na residência, o homicida tentou fugir pelos fundos, onde agentes o esperavam.

A Polícia Civil destacou que, além da prisão desta quarta-feira, em fevereiro, os policiais já haviam efetuado outra prisão em solo brasileiro de um alvo que também se encontrava na lista de procurados pela Interpol com difusão vermelha. Naquela oportunidade, os policiais civis localizaram e prenderam um uruguaio acusado de assaltos a bancos e estabelecimentos comerciais no Uruguai. Ele estava escondido na Zona Sul de Porto Alegre.

Roubo de cargas

Agentes da Delegacia de Repressão ao Roubo e Furto de Cargas prenderam, na manhã de terça-feira (03), em Porto Alegre, um ladrão de cargas que estava foragido. O indivíduo foi preso quando compareceu a uma audiência de um processo judicial sobre roubo de carga. Um mandado de prisão preventiva contra ele foi expedido pela Justiça a pedido da Polícia Civil.

Segundo o delegado Alexandre Luiz Fleck, essa prisão reforça o compromisso da delegacia especializada em efetivar as ordens de prisão obtidas em investigações por ela realizadas. “Por se tratar de indivíduo contumaz nas práticas criminosas, o cerceamento de sua liberdade ganha especial importância no combate ao roubo de cargas”, ressaltou o delegado.

