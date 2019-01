A Polícia Rodoviária Federal e a Brigada Militar prenderam dois foragidos do presídio de Passo Fundo em Erval Seco

Na manhã deste sábado (19), equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da BM (Brigada Militar) prenderam dois criminosos foragidos do presídio de Passo Fundo em Erval Seco.

Durante operação de busca pelos criminosos, que fugiram do presídio de Passo Fundo, um Astra e um Celta avistaram uma barreira da PRF e retornaram em alta velocidade.

Equipes iniciaram acompanhamento dos veículos e, no interior do município de Erval Seco, em uma região de mata, prenderam os dois criminosos. Na fuga, esses carros trocaram tiros com a Brigada Militar, mas nenhum policial se feriu. As equipes policiais seguem em buscas no local pelos outros cinco foragidos que se esconderam na mata.

Foram recuperados três automóveis roubados pelo grupo e um revólver calibre 38 municiado. A Polícia Rodoviária Federal e a Brigada Militar mobilizaram grande quantidade de agentes e esperam que nas próximas horas todos os criminosos sejam presos e encaminhados à área judiciária.

