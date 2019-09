A presidente do PT diz que os filiados que venceram a Mega-Sena não precisam dar dízimo ao partido, mas quem quiser doar uma parte será bem-vindo

Os vencedores do bolão da Mega-Sena filiados ao PT não vão precisar dar o “dízimo”, como são batizado as contribuições de parlamentares e ocupantes de cargos de confiança filiados têm que fazer ao partido. Pelo estatuto petista, quem for membro do PT tem de contribuir com um porcentual de 2% a 20% do salário para ajudar na manutenção da legenda. O prêmio total foi de R$ 120 milhões e cada um dos apostadores deve receber R$ 2,5 milhões.

“Não. O prêmio não entra na regra. Mas quem quiser doar uma parte, será muito bem-vindo”, afirmou a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Segundo uma fonte, uma vencedora que está lotada na assessoria técnica já afirmou que vai doar uma porcentagem. “A gente veio aqui comemorar com eles, abraçar. Achei muito bonito. Porque foram 49 pessoas que se juntaram, cada uma com R$ 10. É uma coisa muito positiva. Não vai ter concentração da renda, vai ter distribuição”, destacou.

Gleisi disse também que o prêmio é “merecido e justo” e que espera que os ganhadores continuem trabalhando na liderança do PT. Há alguns minutos, houve boatos de que vai haver um “bolão solidário”. Ou seja, os ganhadores vão distribuir uma quantia – ainda não especificada – para os colegas que não participaram daquele bolão. “Acho que os deputados é que estão pensando nisso, viu. Estou brincando. Não sei como vai ser. O que a gente quer dizer é que está muito feliz por eles”, complementou a presidente do PT.

O porcentual varia de acordo com o valor do salário e é maior para os parlamentares. A cobrança do dízimo pelo PT já foi contestada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que proibiu o desconto na folha de pagamento. Mas o estatuto do partido, alterado em 2007, mantém a obrigatoriedade do pagamento mensal. Os parlamentares inadimplentes ficam sujeitos até a serem expulsos da legenda. Dos 96 servidores nomeados no gabinete da liderança, apenas um foi deputado: Waldir Damous (PT-RJ). De acordo com dirigentes do partido, ele não participou do bolão.

O grupo que apostou é formado por assessores e funcionários da Câmara. De acordo com dois vencedores, que pediram anonimato, cada cota tinha valor de R$ 10. Assim que saiu o resultado, o grupo saiu comemorando pelo corredor chamando a atenção de quem passava. O prêmio dos petistas é o terceiro maior deste ano e um dos 20 mais altos da história. O maior foi sorteado em maio, para um sortudo que levou R$ 289 milhões.

Deixe seu comentário: