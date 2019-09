Primavera começa nesta segunda-feira; saiba como será a estação

A primavera começa na próxima segunda-feira (23), às 4h50min, e a previsão é que a estação chegue com temperaturas acima da média climatológica e poucas chuvas na maior parte do País, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A primavera deverá ter menos chuvas do que o normal para a estação, mas a exceção são os Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que deverão receber uma frente fria vindo da Argentina e do Paraguai, trazendo chuva para as regiões no início da estação. As informações são do portal de notícias G1 e do Inmet.



Os termômetros deverão registrar temperaturas de 1°C a 1,5°C acima da média – isso significa ter dias com temperaturas bem altas, e outros com temperaturas mais baixas ou dentro da média, o que na variação entre os três meses chega à elevação prevista, afirma o chefe da previsão do tempo do Inmet, Francisco de Assis Diniz.

Em parte do Tocantins e Estados do Nordeste, as temperaturas deverão ficar de 1°C a 1,5°C acima da média. Nos estados de Minas, Bahia, Goiás e Mato Grosso do Sul, os termômetros deverão registrar cerca de 1°C acima da média. Nas demais regiões, as temperaturas ficarão 0,5°C acima da média.

Região Sul

Segundo o Inmet, “durante os meses de inverno, os maiores volumes de chuva estiveram localizados sobre a metade sul do Rio Grande do Sul. Durante os primeiros dias de junho, deu-se o início da temporada de temperaturas mais baixas, entretanto, as temperaturas abaixo de zero só ocorreram nos meses de julho e agosto. Contudo, nestes meses, a atuação das massas de ar frio causaram, além da queda na temperatura, a formação de geadas, com intensidade variando de moderada a forte, em áreas de serra e planalto da Região Sul do país. Destaca-se ainda, que durante a primeira semana de julho e também de agosto, houve registro de neve na região serrana do Rio Grande do Sul e Santa Catarina”.

“As áreas do oceano Atlântico sobre a costa da Argentina e sul do Brasil, bem como na região de El Niño no Pacífico, estão apresentando temperaturas próximas a média. Sendo assim, o prognóstico da Primavera para Região Sul indica que as chuvas devem obedecer o padrão de normalidade, com a passagem de frentes frias e formação de áreas de instabilidade como os Complexos Convectivos de Mesoescala, devendo permanecer ligeiramente acima da faixa normal nos três estados da região. Já as temperaturas médias devem predominar dentro da normalidade na parte oeste da região e acima da média no restante”, afirma o Inmet.

Previsão para o Rio Grande do Sul

Nos próximos dias, o tempo seco vai predominar na maior parte do Rio Grande do Sul, de acordo com o Boletim Meteorológico Semanal da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.

Nesta sexta-feira (20), o tempo permanecerá seco, com temperaturas amenas na maioria das regiões – ainda poderá ocorrer chuva fraca e isolada sobre a faixa Norte.

Entre o sábado (21) e o domingo (22), a presença de uma massa de ar seco e frio garantirá o predomínio do sol, com temperaturas mais baixas no período noturno e possibilidade de formação de geadas isoladas.

Na segunda (23), o ar frio começará a perder intensidade. Ainda poderá ocorrer geada isolada ao amanhecer, sobretudo entre o Planalto e a Serra do Nordeste.

Na terça (24) e na quarta-feira (25), o tempo permanecerá firme, e o ingresso de ar quente e úmido favorecerá o aumento da nebulosidade e a elevação da temperatura.

A chuva no período deverá se concentrar sobre a metade norte do RS e os volumes previstos são inferiores a 5mm na maioria das localidades. Somente no Planalto e na Serra do Nordeste os totais esperados deverão oscilar entre 10 e 20 mm em alguns municípios. No restante do Estado, não há previsão de volumes significativos.

