A primeira máquina de café expresso do mundo estreia loja oficial no Brasil

Há 80 anos, o barman milanês Achille Gaggia registrou a primeira patente para uma máquina de café conhecida hoje como expresso. Um revolucionário mecanismo de pistão empurrava a água em pó de café em alta temperatura. Sua ideia surgiu ao observar o motor de um jipe ​​do exército americano, que era acionado por um sistema hidráulico.

A inovação permitiu a obtenção de um 'crema' (uma camada natural de óleos de café), que se assemelha a uma espuma na superfície do café.

Isso tornou o expresso de Gaggia único, dando à bebida exclusiva um aroma e sabor mais intensos.

A novidade se espalhou pelos bares de Milão e depois por toda a Europa. Estava lançada a semente para a era moderna do café expresso e para a criação da marca italiana GAGGIA, sinônimo de café expresso e cappuccino na Europa.

Essa tradição e qualidade conquistou o mundo e também estão presentes no Brasil. A marca está estreando sua loja oficial online no país, a www.gaggiashop.com.br. Além das cafeteiras premium, o novo canal de vendas comercializa acessórios que permitem a melhor experiência com um genuíno expresso italiano.

Lançamento | Gaggia Cadorna Prestige (cafeteira superautomática)

A estreia da loja oficial também marca a chegada ao Brasil do mais novo lançamento mundial da marca, a Gaggia Cadorna Prestige. A cafeteira superautomática conta com 14 variações da bebida pré–programadas. É a oportunidade de saborear o genuíno expresso italiano a qualquer hora, como se fosse tirado com a excelência dos melhores baristas do mundo.

Uma tela ampla e intuitiva permite o acesso fácil e detalhado de todas as funções da máquina, em poucos cliques. São cinco opções para personalizar a intensidade do expresso, da melhor moagem para um sabor forte até a mais grossa para um expresso mais suave.

Os moinhos 100% em cerâmica garantem a extração da essência mais pura dos grãos de café, evitando o sobreaquecimento e a queima. Uma Jarra de Leite integrada à cafeteira permite a adição de leite às bebidas de forma mais prática e eficiente. Ela vaporiza o leite duas vezes e retira todas as bolhas para obter uma crema perfeita, na temperatura adequada. A Jarra é removível e pode ser guardada na geladeira. O ciclo de limpeza é automático, o que garante a máxima higiene e a melhor manutenção do equipamento.

