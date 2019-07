A procuradora-geral trabalha para permanecer no cargo. A definição deve sair até a segunda quinzena de agosto

Raquel Dodge e o subprocurador Mário Bonsaglia ganharam a simpatia de aliados importantes de Jair Bolsonaro na corrida pelo comando da PGR (Procuradoria-Geral da República).

Pessoas próximas ao presidente dizem que ele busca alguém que compreenda as linhas gerais do governo, e que os dois teriam causado boa impressão. Ainda assim, o Planalto analisa o histórico de todos os 72 subprocuradores que estão aptos a assumir a cadeira. A definição deve sair até a segunda quinzena de agosto.

Auxiliares de Bolsonaro dizem buscar entre os subprocuradores nomes de perfil “discreto e institucional”. Nas palavras desses aliados, o presidente não procura um “engavetador”, mas alguém que entenda que o “Ministério Público não pode ser um antagonista de tudo. Ele deve caminhar junto com as instituições”.

Pessoas que estiveram recentemente com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, ficaram com a impressão de que ele segue apoiando a recondução de Dogde ao cargo de procuradora-geral. Bonsaglia, por sua vez, foi o primeiro colocado na listra tríplice elaborada pela categoria.

Lauro Cardoso, que concorreu à lista tríplice para a PGR mas acabou em quarto lugar, segue sendo citado como um exemplo de procurador regional de conduta ilibada no Planalto. Ele tem o apoio de militares do time de Jair Bolsonaro.

O recurso impetrado por Dodge, na semana passada, contra a decisão de Toffoli que vetou o uso em investigações de relatórios da Receita e do Coaf obtidos sem aval da Justiça atende à demanda interna de colegas da PGR, e ao mesmo tempo, preserva o capital político que ela vem acumulando no Planalto.

A procuradora-geral, que trabalha para permanecer no cargo, pediu a revisão do alcance da sentença, alegando que a medida deve se restringir ao senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente – o que o mantém blindado. Com isso, responde à expectativa da carreira sem queimar as pontes que vem firmando com o presidente.

Alvos de hackers

A Procuradoria-Geral da República informou na última quinta-feira (25) que, além da procuradora-geral Raquel Dodge, outros 24 integrantes do MPF (Ministério Público Federal) também foram alvo de ataques hackers em celulares. A informação de que a chefe do Ministério Público era uma das vítimas das invasões de celulares havia sido confirmada mais cedo na quinta-feira.

Segundo a Procuradoria, apuração interna concluiu que os ataques ocorreram por meio do aplicativo de mensagens Telegram. No comunicado, a PGR explica que os ataques ao celular de Raquel Dodge foram identificados internamente pela Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação após a instauração, em maio, de um procedimento administrativo.

O procedimento foi aberto com o objetivo de apurar suspeitas de invasões nas contas do Telegram de integrantes da força-tarefa da Lava-Jato em Curitiba e no Rio de Janeiro. Ao analisar o caso específico da procuradora-geral, técnicos da PGR constataram que, diferentemente de outros celulares que tiveram o aplicativo de mensagens invadido, o de Raquel Dodge estava com a caixa postal desativada.

