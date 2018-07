A próxima semana terá chuva forte no Estado

A previsão meteorológica para os próximos sete dias indica a ocorrência de chuva forte em diversas regiões do Rio Grande do Sul.

Entre esta sexta-feira (13) e o domingo (15), o tempo permanecerá seco e frio, com formação de geadas ao amanhecer e temperaturas amenas durante a tarde.

Na segunda-feira (16), a propagação de uma área de baixa pressão provocará chuva em todas as regiões, com possibilidade de temporais isolados, principalmente na Metade Sul e na faixa Leste.

Tendência

Entre a terça (17) e a quinta-feira (19), a atuação das áreas de instabilidade manterão as pancadas de chuva e trovoadas em todas as regiões, com possibilidade de temporais isolados.

Os totais esperados deverão ser inferiores a 20 milímetros nas Missões e Vale do Uruguai. No restante do Estado, os valores esperados oscilarão entre 30 e 50 milímetros, podendo superar os 80 milímetros em algumas localidades da Campanha, Serra do Sudeste e na Zona Sul.

