A retomada econômica do segmento de petróleo no Brasil deve gerar 400 mil empregos

Os remates de petróleo marcados para esta semana no Brasil, incluindo o megaleilão de cessão onerosa de quatro áreas do pré-sal, devem confirmar o País como o principal foco de atração de investimentos do setor de óleo e gás no mundo neste momento. Com isso, até 2022 a indústria do segmento deve gerar 400 mil empregos só no Estado do Rio de Janeiro, prevê o IBP (Instituto Brasileiro do Petróleo).

A expectativa é que, com os pregões, o Brasil se torne o quinto maior produtor mundial de petróleo. O País deve alcançar o patamar de R$ 153,6 bilhões pagos por petroleiras para ter direito a explorar áreas localizadas em território brasileiro. Isso vai representar, segundo dados da consultoria britânica Wood Mackenzie, 93% do total mundial.

O cenário já movimenta a economia do Rio de Janeiro, que sofreu com o freio no setor. Petroleiras e empresas que atuam em diferentes fases da cadeia de produção iniciam ou ampliam operações no estado. Instituições de ensino abrem cursos de especialização de olho no reflexo da retomada do setor no mercado de trabalho.

Uma das áreas que mais sentem a nova onda de otimismo é a imobiliária. O setor de óleo e gás ocupa 25% dos espaços comerciais na cidade. A Regus, que oferece escritórios flexíveis, salas de reunião e coworking , estima alta de 45% na procura neste segundo semestre. O vice-presidente da empresa, Renato Amorim, espera fechar o ano com 600 clientes do setor:

“A ocupação passou de 65% para 90% este ano em nossos 16 prédios. Para 2020, esperamos crescimento de 50% puxado pelo setor de petróleo. Por isso, vamos expandir alguns prédios, na Zona Sul, no Centro e na Barra da Tijuca”.

Segundo ele, o maior interesse vem de pequenas e médias empresas da cadeia, como prestadores de serviço e escritórios de engenharia. Mas as petroleiras também estão investindo em bases no Rio. É o caso da Petronas, da Malásia, e da QPI, do Qatar, que escolheram se fixar no Centro para manter escritórios bem perto da Petrobras.

A norueguesa Equinor ampliou seu espaço na Glória, assim como a alemã Wintershall e a americana de serviços Halliburton, no Centro. Segundo a consultoria Cushman & Wakefield, o setor também tem ajudado a ocupar áreas comerciais ociosas na região do Porto. Com isso, a taxa de vacância na cidade ficou em 36,18% em setembro, menor patamar desde de 2016.

O escritório de advocacia Tauil & Chequer, que tem uma área especializada em petróleo, transferiu seu escritório da Glória para o edifício Aqwa Corporate, no Porto, apostando no aumento da clientela. “Tivemos um incremento de dois dígitos na demanda por serviços do setor de petróleo e gás”, explica o sócio Alexandre Chequer.

Demanda

Em Macaé, no Norte fluminense, a procura por espaços no parque industrial Bella Vista também vem crescendo. Após uma forte crise provocada pelo freio nos investimentos da Petrobras, um terço da área total de três milhões de metros quadrados já está ocupada por empresas como Petrobras, Schlumberger, NOV e Intertank. Três novas chegam este ano e cinco estão em negociação, diz o diretor comercial, Leonardo Dias:

O IBP estima que o Estado do Rio deve reter 66% dos investimentos que serão gerados pela indústria do petróleo nos próximos anos. Isso pode significar 400 mil postos de trabalho gerados até 2022, dobrando o número atual. O coordenador de estágios do polo da UFRJ em Macaé, Allan Cormack, vê um crescimento de 15% nas vagas para trainees: “Os profissionais contratados hoje poderão ser lapidados para as demandas das empresas em dois anos”.

O efeito multiplicador da indústria do petróleo, que tem média salarial 3,8 vezes maior que a de outros setores industriais, é grande. Uma plataforma em operação gera cerca de 300 postos de trabalho diretos, segundo a Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro). Para cada emprego, outros dois indiretos são criados.

No entanto, a gerente de Petróleo, Gás e Naval da Firjan, Karine Fragoso, lembra que a evolução da indústria exige mais qualificação: “Há um avanço da substituição de pessoas por automação em ambientes mais insalubres. O que não significa uma redução da quantidade de empregos, mas o perfil dessa mão de obra passa a ser mais qualificado”.