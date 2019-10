“A Sbornia Kontr´Atracka” tem apresentação única no Teatro da AMRIGS, em Porto Alegre, a preços populares

O Projeto Viva a Alegria chega a Porto Alegre com um dos espetáculos mais consagrados do Estado. “A Sbørnia Kontr´Atracka – 35 anos de Sbornia”, terá apresentação única no dia 27 de outubro, às 19h, no Teatro da AMRIGS (Av. Ipiranga, 5311 – Partenon). O público poder ver, a preços populares, a já reconhecida continuação de “Tangos & Tragédias” protagonizada por Hique Gomez e Simone Rasslan. Os ingressos custam R$ 30 e R$ 15 (meia entrada, conforme legislação) e já estão à venda.

Em “A Sbørnia Kontr’Atracka”, as tradições e a cultura da ilha flutuante com 35 anos são apresentadas à plateia de forma tipicamente sbørniana, com muita música e humor. Os narradores são Kraunus (Hique Gomez) e Nabiha (Simone Rasslan), a grande pianista sbørniana formada pela Libertok Universitik de Musik da Sbørnia, mesma universidade do Maestro Pletskaya (Nico Nicolaiewsky – 1957-2014), que na história voltou para a Sbørnia com o objetivo de controlar uma revolução.

“Nesta montagem a Sbørnia aparece mais, assim como o povo sbørniano”, afirma Hique. Trechos do filme de animação “Até que a Sbørnia nos Separe” são projetados no telão levando a Sbørnia para mais perto do público. No repertório seguem alguns clássicos do “Tangos & Tragédias” e novas canções.

Além do espetáculo, estão previstas na capital gaúcha oficinas e espetáculos gratuitos em locais públicos. No dia 13 de outubro, na Orla do Guaíba, às 15h, ocorrerá um cortejo Cenopoético do Circo Enquanto Tiver Amor. Outros nove espetáculos estarão sendo apresentados, de forma gratuita, em escolas, instituições e locais públicos de Novo Hamburgo e Lajeado e mais sete oficinas gratuitas nestas mesmas cidades. Serão oferecidas oficinas de ilustração, máscaras, clown e improviso.

Viva a Alegria

A primeira edição do projeto Viva a Alegria, que iniciou em abril e terminará em outubro, busca democratizar o acesso à cultura por meio do humor, por meio da realização de mostras cênicas a preços acessíveis, espetáculos de rua, além de oficinas e ações educativas que promovam o pensamento crítico diante dos discursos humorísticos. Além de Porto Alegre, as cidades de Novo Hamburgo e Lajeado estão contempladas com o projeto que tem mais de 15 atividades em escolas e instituições.

SERVIÇO:

O que: A Sbørnia Kontr´Atracka – 35 anos de Sbornia

Quando: 27 de outubro

Horário: 19h

Onde: Teatro da AMRIGS (Av. Ipiranga, 5311 – Partenon)

Ingressos: R$ 30,00 e R$ 15,00 (meia entrada, conforme legislação).

Informações: Teatro da AMRIGS e no site Blueticket.com.br

