A Seleção Brasileira Olímpica bate o Japão nos pênaltis e conquista o Torneio de Toulon, na França

A Seleção Brasileira Olímpica (Sub-23) derrotou o Japão nos pênaltis, neste sábado (15), e conquistou o Torneio Maurice Revello, o antigo Torneio de Toulon, na França, pela nona vez. O jogo terminou empatado em 1 a 1 no tempo normal, no Stade d’Honneur Marcel Roustan, na cidade de Salon-de-Provence e, nas penalidades, brilhou a estrela do goleiro Ivan, que defendeu a última cobrança de Hatete para garantir o título.

O Brasil chegou ao seu nono título da tradicional competição disputada em solo francês. A última taça havia sido conquistada em 2014. Nos quatro últimos anos, os brasileiros não foram sequer à decisão, mesmo assim o País é o segundo maior vencedor da história da competição, atrás apenas da anfitriã França, detentora de 12 troféus.

Antes de chegar e vencer a final, a trajetória quase perfeita da equipe nacional na competição teve goleadas sobre Guatemala e França, ambas por 4 a 0, e Catar, por 5 a 0, além de vitória por 2 a 0 em cima da Irlanda nas semifinais.

Matheus Henrique

Em sua primeira passagem pela Seleção Brasileira, o volante Matheus Henrique encerrou esse primeiro ciclo com a conquista do Torneio Internacional de Toulon. Com uma campanha invicta, 4 vitórias e 1 empate, a Seleção Olímpica conquistou seu nono título da competição vencendo o Japão nos pênaltis. O torneio iniciou a preparação para o pré-olímpico, do ano que vem, que acontecerá na Colômbia.

O volante do Grêmio mostrou seu cartão de visitas logo na primeira partida. No duelo contra a Guatemala, participou do primeiro gol brasileiro na competição com uma bela assistência. Na segunda partida da fase de grupos, o camisa 18 da seleção marcou um golaço na vitória contra a França. Encerrando a primeira fase, o jovem foi o capitão da equipe brasileira na vitória sobre o Qatar, que garantiu a classificação para as semifinais.

Considerado o termômetro do meio-campo da Seleção Olímpica, Matheus manteve seu padrão de jogo apresentado no Grêmio. Bons passes, boas chegadas na frente e excelente recomposição no campo defensivo. Essa foi sua primeira convocação para a Seleção Brasileira devido ao grande crescimento em duas temporadas como profissional do Grêmio.

“Conquista muito importante. Sempre bom começar sua trajetória com títulos e estou muito feliz por essa primeira com a Seleção. Foram jogos difíceis e a união do grupo prevaleceu para que saíssemos com a taça. Consegui ajudar com passes, gol e assistência e, agora, é descansar para fazer um bom retorno com a camisa do Grêmio”, afirmou o volante.

