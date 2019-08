A Serasa pede desculpas a Anitta após referência à suposta dívida de Pabllo Vittar com a cantora

A cantora Anitta fez um longo desabafo ao ver uma publicação nas redes sociais do Serasa Consumidor nesta semana. A publicação fez uma referência à suposta dívida de Pabllo Vittar com ela, que seriam dos custos da gravação do clipe Sua Cara. Após a manifestação da artista, o órgão se desculpou.

“Oi, Anitta. Nós sabemos o quanto as dívidas tiram o sono de milhares de brasileiros. Dados mostram que, atualmente, mais de 63 milhões de pessoas estão nessa situação por diversos motivos, desemprego, emergências familiares, doenças, cartão de crédito… A sua história é um exemplo que essa situação pode acontecer com qualquer pessoae que sempre há a possibilidade de dar a volta por cima”, escreveu o Serasa, que também explicou porque usar a frase “Devendo 70 mil dólares para uma cantora?” na publicação: “Usamos um tema comentado nas redes sociais com o intuito de mostrar que, qualquer que seja a dívia, o consumidor pode tentar negociar através da nossa plataforma”.

E concluiu: “Pedimos desculpas caso tenhamos causado algum desconforto, em nenhum momento esse foi nosso objetivo”.

O clipe Sua Cara, de Major Lazer com Anitta e Pabllo foi gravado no Marrocos e lançado em julho de 2017.

Veja o desabafo de Anitta:

“Agradeço por lembrarem de mim e do meu trabalho. Mas acho muito triste fazer piada com um assunto que é o pesadelo diário de tantos brasileiros. Por mais que vocês respondam “Não citamos seu nome”, “a carapuça serviu” . Ninguém aqui é idiota pra não saber a referência aos boatos envolvendo meu nome e de outra cantora. Nunca disse que ninguém me deve dinheiro. Meu áudio foi um desabafo por ter sido chamada de pão dura quando na verdade eu estava era fazendo das tripas coração pra fazer um projeto caro acontecer e dar certo como sempre faço. Jamais divulgo publicamente minhas decepções com as pessoas. O áudio foi viralizado por estas pessoas, provavelmente, por acharem que pelo meu tom de voz revoltado as pessoas se voltariam contra mim. Mas o tiro saiu pela culatra porque acho que as pessoas entendem que sou humana e também posso me chatear. Qualquer pedido de desculpas sobre algumas coisas valeriam muito mais de que qualquer dólar. Só não acho divertido fazer piada. Meu pai e minha mãe tiveram problemas com Serasa durante toda a minha adolescência e eu chorava diariamente por medo de perder as pouquíssimas coisas que tínhamos. De não ter onde morar. Nem tinha entendimento pra saber se isso era possível ou nao. Mas morria de medo. Se a ideia da brincadeira era viralizar as redes do Serasa, informo que infelizmente jovens que nem tem como resolver a situação dos pais olharam isso e começaram a fomentar um monte de medos na cabeça como eu já fiz na minha adolescência. Por favor não façam mais isso”.

O comentário de Anitta na publicação acumula até o momento 26,2 mil likes e seu desabafo viralizou nas redes sociais. Muitos internautas saíram em defesa da cantora e outros ainda mencionaram Pabllo Vittar para que a artista se manifeste também.

