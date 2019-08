A trajetória da dupla Grenal na Copa do Brasil

A próxima semana será decisiva para a dupla Grenal na Copa do Brasil. Na quarta-feira, Grêmio e Inter disputam o jogo de volta pela semifinais pela competição! E pode vir um Grenal por aí! Caso os dois confirmem a classificação, a final será decidida pelo maior clássico dos gaúchos.

A trajetória até aqui:

Internacional

Com uma derrota por 1×0 para o Palmeiras em São Paulo, o Inter foi com força máxima para o jogo de volta no Estádio Beira-Rio, onde venceu o time paulista nos pênaltis e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. E, quando se trata de confronto em casa, o colorado é o melhor mandante. Na competição, o clube ainda não perdeu nenhuma partida em Porto Alegre. Agora, a equipe do técnico Odair Hellmann encara o Cruzeiro na próxima fase.

Em um retrospecto de mata-matas com o clube mineiro, o colorado tem ampla vantagem. Ao todo, foram sete confrontos, sendo cinco vitórias do Inter contra apenas uma da Raposa. Agora, o Cruzeiro busca chegar a final da Copa do Brasil para defender seu título e buscar o heptacampeonato. Já o Inter vai em busca de seu segundo título na competição.

Com a vitória por 1 a 0, no jogo de ida, no Mineirão, o Inter tem a vantagem na decisão em casa. O duelo contra o Cruzeiro ocorre na quarta-feira (30), às 21h30, no estádio Beira-Rio.

Grêmio

Um empate em plena Arena do Grêmio causou preocupação na torcida tricolor. Mas no jogo de volta na Arena Fonte Nova, o time gaúcho venceu o Bahia por 1 a 0 com gol de Alisson e se classificou para a semifinal. O time do técnico Renato Portaluppi busca agora chegar a final da competição em cima do Athlético Paranaense.

Ao todo, os dois time se enfrentaram 69 vezes, com 32 vitórias do Grêmio, 21 empates e 16 derrotas. Na Copa do Brasil, o tricolor também leva a vantagem. Em oito jogos, são quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.

No primeiro jogo, na Arena do Grêmio, os comandados de Renato conseguiram uma boa vantagem ao vencer por 2 a 0. A decisão fica também para a quarta-feira, às 19h30, na Arena da Baixada. O vencedor pega Inter ou Cruzeiro.