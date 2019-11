Celebridades A turnê de Sandy e Junior arrecada mais de 120 milhões de reais e vira a maior do Brasil

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2019

A turnê de Sandy e Jr. foi um sucesso estrondoso (Foto: Reprodução/Instagram)

Desde que foi anunciada, a turnê Nossa História, que reuniu Sandy e Junior depois de anos da separação da dupla, gerou enorme interesse da mídia e do público.

Os fãs da dupla entraram em polvorosa, saudosistas de uma época em que eles reinavam no cenário musical brasileiro. Tanto é que praticamente todos os shows da turnê tiveram seus ingressos esgotados rapidamente. E claro, isso se converteu em um enorme sucesso financeiro.

Com o final da turnê, a contabilidade dos shows fechou em cerca de R$ 120 milhões de reais. Esse valor coloca a série de shows da dupla como a maior do Brasil em toda a História. Para se ter uma ideia, a apresentação feita no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, atraiu um público de 100 mil pessoas e rendeu impressionantes R$ 20 milhões.

Ainda assim, essa não foi a maior arrecadação da turnê. Os shows realizados em São Paulo deram o total de R$ 42.747.925 milhões. Um sucesso estrondoso. A turnê começou em Recife no dia 12 de julho e terminou dia 9 de novembro no Rio de Janeiro.

Inclusive, esse show será transformado em uma série documental em sete partes que será exibida pela Globoplay no ano que vem, o que também vai gerar dividendos para os dois artistas.

Em números exatos, a venda de ingressos do Nossa História fechou em R$ 120.041.018 milhões, tendo uma média de R$ 6.668.945 milhões por show. Foram 567 mil ingressos vendidos, com R$ 212 em média para cada um. Foram 18 shows ao todo: 16 no Brasil, 1 nos Estados Unidos e 1 em Portugal.

Os valores arrecadados por Sandy e Junior neste ano durante seus shows os colocam em um patamar igual – e muitas vezes até superior – ao de artistas internacionais que realizam apresentações no Brasil. Sem dúvidas, é um grande feito.

Tatuagem

Sandy acabou surpreendendo os milhões de fãs que possui, nas redes sociais, principalmente após ter decidido fazer mais uma tatuagem. Por meio do Instagram, a famosa tatuadora Sabrina Conde mostrou que a cantora optou por fazer a constelação do signo aquário, no braço direito.

“Brilha muito esta constelação aquariana”, chegou a escrever Sabrina, na legenda da publicação que fez. Este ano, aliás, foi ainda mais especial, para a famosa artista, principalmente por conta da turnê Nossa História, com a qual viajou o Brasil, ao lado do irmão, Junior Lima.

