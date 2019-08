ABF se reposiciona no mercado com lançamento de alto padrão

Atuando por mais de uma década nos bastidores de grandes projetos, em parceria com importantes incorporadoras gaúchas, a ABF Empreendimentos Imobiliários iniciou um processo de transição, assumindo o protagonismo dos seus empreendimentos. O primeiro passo foi a internacionalização da empresa, que agora se chama ABF Developments, com a abertura de uma sede em Barcelona. Agora, chega o momento do lançamento do primeiro projeto autoral, o Capítulo 1, localizado no bairro TrêsFigueiras, em Porto Alegre.

“Anteriormente comprávamos as áreas, desenvolvíamos os projetos e posteriormente buscávamos um incorporador. Nesse formato, fizemos 15 empreendimentos como gestores desses investimentos, onde participavamos como permutantes dos terrenos com as incorporadoras elegidas. Como o Capítulo 1 tem um conceito inovador, que é o DNA da empresa, entendemos que nós mesmos poderíamos incorporá-lo”, explica Eduardo Fonseca, CEO da empresa. Ainda de acordo com Eduardo, durante quatro anos as empresas participantes mergulharam de cabeça na reagião com os melhores arquitetos, técnicos e urbanistas, para realizar projetos inovadores.

A ABF Developments tem um conceito de start up no mercado imobiliário. O Capítulo 1 foi criado para um mercado de produtos de alto padrão, com arquitetura autoral, design vanguardista, conceito de casa e segurança e infra estrutura de um prédio. Atualmente, o foco da ABF Developments e os Três Figueiras Partners é desenvolver empreendimentos no Três Figueiras e ser uma incorporadora boutique de nicho, voltada para o segmento de alto padrão.

Entre os objetivos da empresa estão a consolidação e o crescimento dentro do novo formato de atuação, focando em produtos inovadores e que tenham uma performance de vendas acima da média do mercado como já ocorre com o Capítulo 1, que teve investimento de mais de R$ 15 milhões ja feitos , que inclui o terreno que e próprio e tem valor geral de vendas de R$ 60 milhões. O plano para 2019 ainda prevê o lançamento de um segundo empreendimento no bairro Três Figueiras. Os dois projetos somam o investimento de R$ 80 milhões. Está previsto um terceiro projeto, para março de 2020, com investimento de R$ 50 milhões.

Sobre as mudanças no cenário econômico brasileiro, Eduardo é otimista: “Nossa expectativa é que haja uma retomada gradual do mercado imobiliário com o andamento das reformas e a queda dos juros, criando uma oportunidade para consumidores e investidores voltarem a adquirir imóveis com grandes perspectivas de valorização”.

O Capítulo 1, que é o primeiro projeto com incorporação da empresa, é composto por 16 apartamentos exclusivos com conceito de casa, metragens variadas e possibilidade de personalização ao estilo do proprietário. Com projeto arquitetônico assinado pela OSPA, premiado nacionalmente ano passado pela AsBEA,as unidades têm plantas e características únicas dentro de uma construção dinâmica e homogênea.

Deixe seu comentário: