ABS-RS abre inscrições para décima turma do Curso Profissional de Sommelier

Que tal mergulhar no mundo de Baco em um curso que oferece aulas dentro de vinícolas e que proporciona experiências além do próprio aprendizado? Essa é a proposta do tradicional Curso Profissional de Sommelier promovido pela secção gaúcha da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS) e que está com inscrições abertas para a décima turma de 2019. Com aulas ministradas pelos mais experientes profissionais do ramo no Brasil, o curso traz um abrangente conhecimento sobre vinhos do mundo todo. “Não há pré-requisito ou conhecimento básico para fazer o curso, apenas a vontade de aprender”, afirma o presidente da ABS-RS, Orestes de Andrade Jr. Além disso, o diploma, emitido em parceria com a ABS-SP, conta com a chancela da ASI (Association de la Sommellerie Internationale), sendo válido em todo o território nacional.

Ao todo, os participantes terão que passar por sete módulos (112 horas), entre os meses de junho e dezembro. Serão sempre três aulas por mês (sextas à noite, sábados e domingos), que serão realizadas em tradicionais vinícolas gaúchas, tais como Aurora, Miolo e Valduga. O último módulo será ministrado no SPA do Vinho.

Nas aulas, serão repassados os mais importantes conhecimentos do mundo do vinho, passando por noções básicas de degustação, harmonizações, vitivinicultura, além de estratégias de consumo e de comunicação com os clientes. Além disso, os alunos terão a oportunidade de participar da programação nas vinícolas parceiras, permitindo uma experiência única entre conhecimento e prática.

O programa conta ainda com degustação de vinhos de diferentes países e regiões em todas as aulas. “É uma oportunidade exclusiva, com professores renomados e um conteúdo abrangente, de mergulhar no mundo do vinho e fazer disso uma profissão ou adquirir conhecimento para qualificar o consumo pessoal desta bebida sagrada”, observa Orestes de Andrade Jr. O curso, consolidado na Serra Gaúcha, já formou mais de 350 profissionais e, devido à alta procura, o presidente alerta para a importância de as inscrições serem feitas com antecedência. “As vagas são limitadas e atraem pessoas de todas as regiões do país”, afirma.



O sommelier

O sommelier é o responsável pela escolha, compra, recebimento, guarda e prova do vinho antes que o mesmo seja servido ao cliente. A profissão foi regulamentada no Brasil através da Lei 12.467, de 26 de agosto de 2011, reconhecendo a importância desse profissional no setor de alimentos e bebidas.



Serviço / Curso Profissional de Sommelier

Dias – 7 a 9 de junho, na Vinícola Aurora; 5 a 7 de julho, em vinícola a confirmar; 2 a 4 de agosto, Miolo; 6 a 8 de setembro, em vinícola a confirmar; 25 a 27 de outubro, na Casa Valduga; 22 a 24 de novembro, em vinícola a confirmar; e de 13 a 15 de dezembro, no SPA do Vinho.

Investimento – R$ 5.740,00 para associados e R$ 5.980,00 para não associados da ABS-RS.

Informações – contato@absrs.com.br,www.absrs.com.br ou (54) 999720130.