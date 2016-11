ABS-RS realiza primeiro curso intensivo de cerveja em Porto Alegre

A diversidade de aromas e sabores já não é mais exclusividade dos vinhos. Cada vez mais, os consumidores são atraídos pelas novas sensações proporcionadas pelas cervejas artesanais. Atenta a esse novo comportamento das pessoas, a secção gaúcha da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS) promove a primeira edição do Curso Intensivo de Cerveja. A programação acontece de 28 de novembro a 2 de dezembro, na sede do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha), no centro da capital.

A presidente da ABS-RS, Andreia Gentilini Milan, diz que o curso é um pedido dos alunos. “O Rio Grande do Sul é considerado um dos principais estados produtores, referência em qualidade, e portanto com um interesse crescente sobre esse tipo de bebida”, afirma.

Dados da Associação dos Cervejeiros Artesanais do RS (Acerva) apontam que 270 cervejeiros fabricam a sua própria bebida. Em Porto Alegre, são mais de 30. “A capital gaúcha já merece brigar pelo título de capital nacional da cerveja, que hoje é de Blumenau, sede de menos de dez cervejarias”, compara o vice-presidente da ABS-RS, Orestes de Andrade Jr. Só em Porto Alegre existem mais de 20 bares especializados em cervejas artesanais.

Conteúdo

O Curso Intensivo de Cerveja da ABS-RS foi desenvolvido para apaixonados pela bebida que procuram conhecer os conteúdos fundamentais dasommelerie cervejeira. Os temas envolvem degustação, história, escolas cervejeiras e estilos. Há ainda uma introdução às principais matérias-primas e sua influência na qualidade das cervejas, bem como os processos de brassagem (processo de misturar malte e água), fermentação, maturação e envase.

Uma das aulas é dedicada à zitogastronomia, com foco no serviço e na harmonização de cervejas e pratos. E, no encerramento, está previsto um bate papo reunindo cervejeiros profissionais, que trocarão suas experiências com os alunos, tendo em seus copos algumas das melhores cervejas artesanais gaúchas.

Além do aprendizado teórico, em todo o curso os alunos terão a oportunidade de degustar cervejas de diferentes tipos e origem, ilustrando assim, de forma prática, os mais importantes pontos abordados. Na aula dedicada à harmonização, muitos exemplos práticos da combinação entre cerveja e comida serão colocados à prova. “A cerveja é uma bebida bastante eclética, pode ser harmonizada com qualquer prato, doce ou salgado”, antecipa o professor Maurício Roloff.

Serviço

Curso Intensivo de Cerveja – ABS/RS

Data: 28 de novembro a 02 de dezembro de 2016

Horário: 18h às 21h45min

Local: SINDHA (Rua Dr. Barros Cassal, 180 conjunto 801 – Porto Alegre/RS)

Investimento: R$ 990,00. Sócios ABS-RS e do Sindha pagam R$ 790,00 (valores podem ser pagos através de depósito ou cartão de crédito)

Certificado: Certificado oficial da ABS-RS para quem tiver acima de 75% de participação

Outras informações e inscrições: www.absrs.com.br

