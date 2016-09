Academia é autuada por furto de energia elétrica em Porto Alegre

A Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) e a Polícia Civil detectaram, nesta terça-feira (27), mais um caso de furto qualificado de energia elétrica em uma academia de Porto Alegre. O estabelecimento fica na Avenida Assis Brasil, no bairro Passo D’Areia, Zona Norte da cidade.

A energia desviada era utilizada para o funcionamento de dois aparelhos de ar condicionado de 56 mil BTUs, dez esteiras, além de iluminação. Conforme cálculos da empresa, o valor devido é de R$ 60 mil. Neste mês, outras duas academias haviam sido autuadas pelo mesmo motivo: uma no bairro Cavalhada, outra no Passo d’Areia.

No final da tarde, os agentes da Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio das Concessionárias e Serviços Delegados (DRCP) também autuou em flagrante a dona de um mercado na rua Banco Inglês, no bairro Santa Tereza, parente do proprietário da academia da Avenida Assis Brasil. Os cálculos do desvio da energia furtada nesse estabelecimento ainda estão sendo apurados.

O furto qualificado de energia é crime previsto no Artigo 155 do Código Penal, com pena que varia de dois a oito anos de reclusão. A CEEE intensificou o trabalho de combate às fraudes de energia, em alguns casos com o auxílio da Polícia Civil. Foram recuperados R$ 22 milhões em decorrência das ações de cobrança nos primeiros oito meses do ano.

