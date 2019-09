As equipes que formam a Comissão do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil realizam, nesta sexta-feira (6), no Acampamento Farroupilha, atividade visando a sensibilizar e informar os participantes do evento, cuja abertura oficial será está prevista para sábado (7). A ação levará informações e esclarecimentos para reflexão sobre o tema.

