Rio Grande do Sul Acidente com ônibus de turismo deixa 25 feridos na Freeway

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2019

O veículo capotou na madrugada deste sábado Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

Vinte e cinco pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus de turismo no quilômetro 71 da Freeway, em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na madrugada deste sábado (30).

Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o veículo, que trafegava no sentido litoral-Capital, invadiu a pista contrária e capotou por volta das 2h.

O ônibus, com placas de Araranguá, havia partido de Santa Catarina com destino ao Uruguai. Nenhum dos feridos corre risco de morte. As causas do acidente serão investigadas.

Voltar

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário