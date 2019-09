Acidente com van escolar deixa crianças feridas no RJ

Dez crianças ficaram feridas em um acidente, nesta sexta-feira (20), na zona norte do Rio de Janeiro. A batida envolveu uma van escolar, uma kombi e um carro próximo a uma creche no Andaraí, na rua Adolfo Caminha. O Corpo de Bombeiros foi comunicado para atender as vítimas, mas quando os militares chegaram ao local, elas já haviam sido socorridas por populares.

As crianças foram destinadas ao Hospital Federal do Andaraí, mas, logo depois, parte delas foi transferida de helicóptero para os hospitais Miguel Couto, no bairro da Gávea, Salgado Filho, no bairro do Méier, e o Souza Aguiar, no Centro. Das dez vítimas, ainda não se tem o número de quantas estavam no veículo, que também atingiu Yago Martins, de 12 anos, que aguardava o irmão na calçada e sofreu um traumatismo craniano. Ele é a vítima em estado mais grave e foi encaminhado para o hospital Miguel Couto.

Contudo, testemunhas indicaram que a van perdeu os freios, ficando desgovernada, batendo nos outros dois veículos e ainda em uma árvore, em frente à Creche Municipal Galdino Manoel da Silva. Apesar de não envolver alunos do centro de educação infantil, a Secretaria Municipal de Educação acompanha os desdobramentos do ocorrido. De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes, a van não possui cadastro, e a placa é de outro município, sendo assim, não poderia circular no Rio de Janeiro. A Subsecretaria de Transporte de Niterói, de onde é a placa, explicou que a van consta como particular e não poderia ser usada para o transporte de estudantes. O caso vai ser investigado pela 20ª Delegacia de Polícia.

