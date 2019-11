Agentes da Polícia Civil e técnicos do Dmae investigam o acidente de trabalho que feriu gravemente um funcionário do órgão em estação de esgoto do bairro Tristeza, Zona Sul de Porto Alegre, na última sexta-feira. Conforme o Sindicato dos Municipários, o servidor ficou preso em um banheiro onde fazia serviço de solda e acabou queimando as vias aéreas, devido à inalação de fumaça.