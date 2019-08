Um acidente rodoviário matou 19 pessoas no Cairo, Egito, na noite do último domingo (04). Segundo o Ministério da Saúde do Egito, quatro carros colidiram, e o choque entre eles causou uma explosão perto do Instituto Nacional do Câncer, que teve que ser evacuado.

Ao todo, 30 pessoas ficaram feridas. A agência oficial de estatísticas do Egito, divulgou que só no ano passado aconteceu oito mil ocorrência, no qual foram causadas mais de três mil mortes e doze mil feridos.

