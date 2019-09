Desabamento em uma obra no aeroporto de Ezeiza, na região metropolitana de Buenos Aires (Argentina), deixou uma pessoa morta e outras sete feridas, informaram veículos de imprensa locais nesta terça-feira (24). Segundo o jornal “Clarín”, um andaime na obra de ampliação do setor de embarque do aeroporto de Ezeiza caiu de uma altura de 16 metros.

