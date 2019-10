Acidente na BR 290 deixa dois feridos

Um grave acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (01), em Eldorado do Sul, na BR 290, no KM 132. O fato ocorreu por volta das 13h30 e envolveu uma camionete e um caminhão. Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar de Guaíba, o senhor que estava na Montana ficou preso nas ferragens. Ele foi socorrido por Bombeiros Militares de São Jerônimo e de Guaíba e encaminhado ao Hospital Pronto Socorro, em Porto Alegre.

Já o motorista do caminhão teve ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital de Charqueadas. A rodovia ficou bloqueada até às 15h para socorrer o senhor que estava na camionete. Também prestaram ajuda no atendimento, Bombeiros Voluntários do Parque Eldorado e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

