Acidente na RS 287 deixa uma vítima fatal nesta madrugada

Um grave acidente, envolvendo um Volkswagen gol e uma saveiro, causou a morte de uma mulher de 66 anos, na madrugada deste sábado (3). A colisão aconteceu por volta da 01h30 da manhã, e deixou, até as 04h30, o trânsito ficou completamente bloqueado no km 139, na RS-287, no Vale do Rio Pardo.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a vítima fatal viajava no gol e foi identificada como Eloci Teresinha Kiefer Ayres. O motorista do veículo, de 60 anos, foi encaminhado ao Hospital de Candelária com ferimentos graves e, ainda pela madrugada, foi direcionado ao Hospital Regional de Rio Pardo.

O motorista da Saveiro, de 47 anhos, está recebendo atendimento no Hospital de Candelária.