Bem-Estar Acidentes com animais peçonhentos aumentam no calor; saiba como evitar

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2020

O HPS de Porto Alegre é referência para esse tipo de atendimento Foto: Divulgação Porto Alegre, RS - 27/09/2018 SMS, através da CGVS/EFA, fiscaliza agência bancária localizada dentro da Ceasa com constatação e captura de escorpião amarelo. Local: Av. Fernando Ferrari, 1001 - bairro Anchieta. Foto: Divulgação PMPA Foto: Divulgação

Com o calor e a umidade, crescem os riscos de acidentes com animais peçonhentos, já que esses fatores favorecem a reprodução dos mesmos. No HPS (Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre), foram atendidos 367 casos desse tipo de ocorrência durante os meses de novembro e dezembro de 2019 – uma média de seis por dia.

O HPS é referência para esse tipo de atendimento. Foram registrados vários casos de picada por aranha marrom, presente com frequência nas grandes cidades. A picada é indolor e, normalmente, não fica marca. Os sintomas começam a aparecer depois de seis a 12 horas da picada e envolvem área avermelhada, dor e queimação no local, podendo evoluir para necrose.

Ao sofrer o acidente com um animal peçonhento, as pessoas não devem fazer torniquete no local da picada ou colocar qualquer produto na região. É interessante que a região da picada fique em repouso, dificultando a absorção do veneno. Lave o local com água e sabão e procure atendimento médico. Em acidentes nos braços, mãos, pernas e pés, o melhor é retirar acessórios que possam levar à piora do quadro, como anéis, fitas amarradas e calçados apertados.

Em caso de dúvidas, as vítimas devem ligar para o telefone 192, do Samu, e solicitar orientações.

Cuidados:

– Manter a residência e arredores sempre limpos, já que lixo e entulhos podem servir de abrigo e fonte de alimentação;

– Afastar e limpar atrás de móveis e quadros;

– Sacudir as roupas antes de vestir;

– Verificar o interior dos sapatos antes de calçar;

– Não deixar roupas penduradas na parede;

– Manter as camas afastadas da parede;

– Não mexer em colmeias e vespeiros;

– Vedar frestas e buracos de paredes, assoalhos, forros e rodapés.

Outras orientações são utilizar telas vedantes ou sacos de areia em portas, janelas e ralos e combater insetos, principalmente baratas, já que são alimentos para escorpiões e aranhas.

Quem vive ou trabalha em áreas rurais deve estar sempre com luvas e botas quando entrar em matas e plantações.

De acordo com o Ministério da Saúde, os animais peçonhentos que mais causam acidentes no Brasil são algumas espécies de serpentes, escorpiões, aranhas, lepidópteros (mariposas e suas larvas), himenópteros (abelhas, formigas e vespas), coleópteros (besouros), quilópodes (lacraias), peixes e cnidários (águas-vivas e caravelas). Esses animais possuem presas, ferrões, cerdas, espinhos entre outros, capazes de envenenar as vítimas.

Voltar Todas de Bem-Estar

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário