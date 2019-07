Ações educativas são desenvolvidas para diminuir acidentes com motociclistas

Para está semana a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) vai desenvolver diversas atividades educativas para diminuir os acidentes que envolvem motociclistas. A partir de hoje (22), agentes da Coordenação de Educação para a Mobilidade (CEM), juntamente com integrantes do Comando de Operações Especiais (COE) colaboram com as ações preventivas no Shopping Total, na avenida Cristóvão Colombo, número 545.

Já nesta terça-feira (23), vão ser distribuídos materiais informativos, no Largo Glênio Peres, das 14h às 17h. Essas atividades fazem parte do Programa Motociclista Seguro, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e o Detran.

Segundo a agente da CEM, Luciana Pereira, a ação é promovida para conscientizar condutores de motos sobre o autocuidado. “Na área central da cidade transitam milhares de pessoas, por isso escolhemos o Largo Glênio Peres para nos aproximar daqueles que compram ou até mesmo pilotam motocicleta e ainda não possuem a CNH, fator de risco para este público. Todas as semanas realizamos, no mínimo, uma ação externa.”

Conforme dados da Coordenação de Indicadores e Engenharia de Tráfego (CIET) da EPTC, neste primeiro semestre de 2019 foram registradas 40 mortes no trânsito de Porto Alegre, sendo 17 com motociclistas.

