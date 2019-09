Um grupo de 66 países, 10 regiões, 102 cidades, 93 empresas e 12 investidores fecharam um acordo durante a cúpula das Nações Unidas sobre o clima, para zerar suas emissões de gases poluentes até 2050. A meta foi divulgada pelo gabinete do secretário-geral da ONU e está em linha com uma das principais reivindicações dos jovens que se manifestaram no mundo todo na última sexta (20).

