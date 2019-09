Preso há um ano, depois da dar uma facada no então candidato Jair Bolsonaro, Adélio Bispo de Oliveira mantém fixa a ideia de matar o atual presidente da República e também Michel Temer, que ocupou o Planalto de 2016 a 2018. O desejo é reiterado por ele no presídio federal de Campo Grande (MS), como mostram laudos psiquiátricos e documentos no processo judicial.

