A parceria de adoção da Orla Moacyr Scliar com a empresa Uber do Brasil Tecnologia será renovada nesta segunda-feira (23), em cerimônia com o prefeito Nelson Marchezan Júnior e o secretário do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, Germano Bremm. A cerimônia de assinatura ocorre às 11h, no Salão Nobre do Paço Municipal e contará com a presença da diretora-geral da Uber no Brasil, Claudia Woods.

Deixe seu comentário: