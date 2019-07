Adolescente parecida com Simone viraliza na internet e cantora sertaneja reage

Uma adolescente de 15 anos chamada Evelyn Beatriz virou assunto na web nesta terça-feira (16), ao compartilhar no Instagram uma montagem com uma foto sua e outra de Simone, da dupla com Simaria.

A semelhança física entre a jovem, que mora em Recife, Pernambuco, e a sertaneja surpreendeu diversos internautas. “Idênticas”, disse um. “Linda, parece irmã”, comentou outro.

Após grande repercussão e muitos fãs marcarem o perfil de Simone no post, a cantora reagiu à comparação. “Parece”, escreveu ela com emojis de risada e coração.

