Advogada conta por que a filha de João Gilberto pediu a interdição judicial do músico

O cantor e violonista João Gilberto, 86 anos, que foi interditado pela Justiça e agora está sob a curadoria (gestão de bens) de sua filha Bebel Gilberto, está com a saúde deteriorada. A informação é da advogada Simone Kamenetz, contratada pela família do músico para “colocar um fim aos negócios temerários que João vinha sendo orientado a firmar e que resultaram na atual condição de miserabilidade”.

Ainda de acordo com a advogada, nos últimos anos João vem apresentando uma quadro de confusão mental e é alvo de uma série de processos judiciais, além de uma ação de despejo do apartamento onde mora no bairro do Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Em nota divulgada após a decisão judicial favorável aos filhos mais velhos do músico, a assessoria de Bebel, 51 anos – que também é cantora – informou que ela “não viu outra alternativa para impedir que o pai continuasse induzido a assinar documentos cujo conteúdo e respectivos compromissos são danosos a ele”.

Com a medida, a filha passa a responder pela gestão pessoal, patrimonial e financeira do pai. “Bebel, nesse momento, está focada apenas em recuperar a saúde e João Gilberto e trazer o equilíbrio para a sua vida. Por isso, agradece por todo o interesse, mas permanecerá em silêncio sobre o assunto”, complementou a nota. Bebel é filha de João com a cantora Miúcha, irmã de Chico Buarque.

Entenda o caso



As informações sobre a situação financeira do cantor não são exatamente uma novidade. Em maio, o caso veio à tona após uma confusão entre a atual mulher de João Gilberto, Claudia Faissol (com quem o músico tem uma filha de 13 anos), e os filhos dele. Bombeiros foram chamados para arrombar o apartamento do músico, que teria sido forçado pela atual mulher a viajar para Nova York (Estados Unidos), a fim de receber um prêmio na Universidade de Columbia.

Conforme João Marcelo, 57 anos, filho do músico com a cantora Astrud Gilberto, o pai não chegou a viajar, mas Claudia teria invadido o apartamento pela janela após uma negativa de João Gilberto em abrir a porta. Em outubro, chegou a circular uma informação de que o cantor poderia ser despejado de seu apartamento.

A origem da briga entre a companheira de João Gilberto e os filhos deles está em um acordo firmado com o banco Opportunity, que em 2013 adquiriu 60% dos direitos sobre os quatro primeiros discos do cantor, considerado o segundo maior nome da música popular brasileira depois de Tom Jobim.

A operação, conduzida por Claudia Faissol, foi firmada sob o pressuposto de retirar o cantor da má situação financeira em que se encontrava. Isso não impediu, no entanto, que a situação se agravasse. João Marcelo e Bebel teriam sido informados de que o pai estaria assinando documentos sem o devido conhecimento de seus conteúdos, com Claudia recebendo uma porcentagem sobre os valores dos contratos.

