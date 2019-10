O presidente do PSL, Luciano Bivar, disse que rescindiu o contrato com a advogada do partido, Karina Kufa, por “quebra de confiança”. Na verdade, foi ela quem renunciou ao mandato, por conflito de interesse entre dois clientes. Karina disse à ConJur que não houve demissão por parte do partido. A rescisão de contrato foi solicitada pela advogada, em ofício enviado a Bivar.

Deixe seu comentário: