Advogado do caso Neymar diz que orientou Najila a negar convite para participar do reality show “A Fazenda”

As sondagens para os novos confinados para o reality show “A Fazenda 11”, que está programado para estrear em setembro na TV Record, já começaram. A modelo Najila Trindade, que acusou o jogador Neymar de estupro e agressão, é uma das cotadas para entrar na casa.

Porém, se depender de Cosme Araújo, advogado dela, não haverá acordo. “Nunca foi convidada nem oficialmente nem extraoficialmente. E a minha orientação a ela é que, caso seja convidada, para que não aceite”, afirma o profissional.

A possível entrada da modelo na casa poderia ajudar a subir a audiência, já que ela está muito no foco ultimamente. Por mais que divida opiniões, a participação dela poderia fazer com que mais pessoas se interessassem por conhecer melhor a moça e para ver o que ela teria a dizer fora dos holofotes do caso Neymar.

A emissora não confirma as sondagens e não comenta sobre possíveis nomes para o reality, segundo informações do jornal Folha de S.Paulo.

A modelo Najila Trindade afirma ter sido estuprada e agredida por Neymar em um hotel em Paris, na França. Os crimes teriam acontecido em 15 de maio. Ela registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo, no dia 31 daquele mês. Os dois se conheceram por meio de mensagens em uma rede social.

A delegada reconheceu que as imagens do hotel em Paris onde Najila estava hospedada e encontrou com Neymar não chegaram a tempo de serem consideradas no inquérito. Mas ela não acredita que eram provas imprescindíveis para a conclusão do mesmo.

Najila depôs três vezes na investigação. Neymar, uma. “Por ser um inquérito sigiloso, não posso falar sobre as provas que estão no inquérito”, disse Juliana Bussacos várias vezes, durante entrevista concedida nesta semana.

Neymar também não será acusado de agressão. “Não chegamos à conclusão que isso ocorreu”, disse Albano David Fernandes, diretor do Decap (Departamento de Polícia Judiciária da Capital).

Há outras investigações em andamento. Najila poderá ser acusada de falsa denúncia ou denunciação caluniosa. Por meio de uma petição apresentada por seu advogado, Neymar também acusa a modelo de tentativa de extorsão.

Pai

O pai do atacante Neymar ingressou com ação de interpelação judicial contra José Edgard da Cunha Bueno, ex-advogado de Najila Trindade. Bueno tentou um acordo com Neymar da Silva Santos antes da suposta vítima de estupro procurar a Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo. No dia 31 de maio, ela registrou a acusação em boletim de ocorrência.

