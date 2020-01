View this post on Instagram

Poderia ficar o dia inteiro snorkeling 😍 Sério, me sinto em outro planeta por algumas horas. É tudo tão calmo, são tantas espécies e… sei lá, é tudo muito diferente, e eu adoro tudo que é diferente. Gosto de explorar e descobrir coisas novas, coisas que nunca vi. Isso me faz muito feliz! 🙌🏻 @luxsouthari @luxresorts @beabrand_marketing #luxsouthariatoll #visitmaldives